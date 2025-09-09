PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz

Heinsberg (ots)

Am 1. September (Montag) beschädigte der Führer oder die Führerin eines bislang unbekannten Fahrzeugs zwischen 9.30 Uhr und 12.15 Uhr zwei Pkw, die in der Schafhausener Straße auf dem Schotterparkplatz am Schwimmbad parkten. Personen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

