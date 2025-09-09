POL-HS: Pkw auf Park & Ride Parkplatz gewaltsam geöffnet

Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss: - Erkelenz: Neusser Straße (Alkohol) Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Fahren ohne Fahrerlaubnis: In - Wegberg-Arsbeck: Helpensteinstraße - Hückelhoven-Ratheim: Myhler ...

mehr