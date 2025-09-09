POL-HS: Pkw auf Park & Ride Parkplatz gewaltsam geöffnet
Erkelenz (ots)
Unbekannte Täter öffneten in der Alfred-Wirth-Straße gewaltsam einen Pkw, der auf dem Park & Ride Parkplatz abgestellt war und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten jedoch lediglich Münzgeld. Die Tat ereignete sich zwischen dem 7. September (Sonntag), 13 Uhr, und dem 8. September (Montag), 10.45 Uhr.
