Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Gangelt-Breberen (ots)

Am Montag (8. September) verschafften sich Unbekannte zwischen 07.30 Uhr und 19.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines an der Altenburgstraße gelegenen Hauses. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

