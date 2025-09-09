POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Gangelt-Breberen (ots)
Am Montag (8. September) verschafften sich Unbekannte zwischen 07.30 Uhr und 19.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines an der Altenburgstraße gelegenen Hauses. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld.
