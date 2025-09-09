POL-HS: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen (6. September) drangen drei bislang unbekannte Täter gegen 3 Uhr gewaltsam in eine an der Heerstraße gelegenen Tankstelle ein und entkamen nach ersten Ermittlungen mit Alkohol und Zigaretten. Sie flüchteten im Anschluss mit einem schwarzen 1er BMW über die Heerstraße in Fahrtrichtung Wassenberg. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Hinweise ...

