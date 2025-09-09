POL-HS: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen
Heinsberg-Dremmen (ots)
Unbekannte Täter gelangten auf ein an der Gladbacher Straße gelegenes Firmengelände und öffneten dort einen Transporter, aus dem sie Werkzeuge stahlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 5. September (Freitag), 15 Uhr, und dem 8. September (Montag), 06.10 Uhr.
