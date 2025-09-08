PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:

   - Erkelenz: Neusser Straße (Alkohol)

Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Wegberg-Arsbeck: Helpensteinstraße
   - Hückelhoven-Ratheim: Myhler Straße / Heerstraße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

