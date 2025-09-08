PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Tankstelle
Zeugensuche

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (6. September) drangen drei bislang unbekannte Täter gegen 3 Uhr gewaltsam in eine an der Heerstraße gelegenen Tankstelle ein und entkamen nach ersten Ermittlungen mit Alkohol und Zigaretten. Sie flüchteten im Anschluss mit einem schwarzen 1er BMW über die Heerstraße in Fahrtrichtung Wassenberg. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

    Hückelhoven-Kleingladbach (ots) - Zwischen dem 4. September (Donnerstag), 17.45 Uhr, und dem 5. September (Freitag), 07.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Stephanusstraße Zugang zu einem Firmenfahrzeug und stahlen nach ersten Erkenntnissen verschiedene Arbeitsgeräte. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses

    Erkelenz-Keyenberg (ots) - In einem leerstehenden Einfamilienhaus auf der Plektrudissstraße brach am Samstagabend (6. September) gegen 18 Uhr ein Feuer aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Aufgrund von Einsturzgefahr wurde das Gebäude durch einen Bagger abgetragen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Fahrradfahrer schlägt Inlineskaterin / Zeugen gesucht

    Selfkant-Süsterseel (ots) - Auf dem Jabeeker Weg kam es am Sonntag (7. September) zu einer Körperverletzung. Gegen 14.40 Uhr war eine 25 Jahre alte Frau mit ihren Inlinern auf dem Radweg in Richtung Niederlande unterwegs. Hierbei trug sie Over Ear Kopfhörer. Kurz zuvor war sie mit einem Mann und einer Frau, die mit ihren Fahrrädern unterwegs waren, verbal aneinandergeraten. Unmittelbar vor dem Rodebach hielten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren