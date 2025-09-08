Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Tankstelle

Zeugensuche

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (6. September) drangen drei bislang unbekannte Täter gegen 3 Uhr gewaltsam in eine an der Heerstraße gelegenen Tankstelle ein und entkamen nach ersten Ermittlungen mit Alkohol und Zigaretten. Sie flüchteten im Anschluss mit einem schwarzen 1er BMW über die Heerstraße in Fahrtrichtung Wassenberg. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell