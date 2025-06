POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Brand in Firma

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 10.6.2025, 10.25 Uhr ereignete sich ein Arbeitsunfall auf der Graf-Galen-Straße in Neubeckum. Ein 43-jähriger Herner stürzte bei Reinigungsarbeiten auf dem Dach eines Firmengebäudes durch einen Lichtungsschacht. Hierbei zog sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen zu, an denen er am 12.6.2025 verstarb. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Bezirksregierung ...

