Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am Dienstagmorgen (9. September) ereignete sich auf der Landstraße 364 ein Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 23 Jahre alte Frau aus Aachen war mit ihrem Pkw auf der L 364 aus Richtung Hilfarth kommend in Fahrtrichtung Brachelen unterwegs und musste nach ersten Erkenntnissen ihren Wagen wegen eines Hindernisses auf der Fahrbahn abbremsen. Das unmittelbar dahinter befindliche Auto, das von einem 34-Jährigen aus Heinsberg gelenkt wurde, versuchte noch zu bremsen, aber fuhr auf die Aachenerin auf. Das dritte Fahrzeug, in dem eine 40 Jahre alte Frau aus Hückelhoven saß, versuchte wohl den beiden verunfallten Fahrzeugen auszuweichen und lenkte auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Pkw eines 41-Jährigen aus Alsdorf, frontal zusammenstieß. Der Alsdorfer erlitt bei dem Frontalzusammenstoß schwere Verletzungen, die Hückelhovenerin verletzte sich leicht. Beide Personen wurden zur Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Die L 364 blieb für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge bis etwa 11 Uhr komplett gesperrt.

