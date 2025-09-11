PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angebliche Handwerker entkommen mit Vorkasse
Zeugen gesucht

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

In der Hochstraße klingelten am 10. September (Mittwoch) zwei bislang unbekannte Männer gegen 14 Uhr am Haus einer Rentnerin. Sie gaben an, ein Loch im Hausdach der Frau bemerkt zu haben und boten eine Reparatur an. Für die Besorgung der benötigten Materialien verlangten sie mehrere hundert Euro Bargeld. Die Hückelhovenerin händigte den Männern gutgläubig das Geld aus. Die Unbekannten kehrten nicht mehr zurück. Daraufhin erstattete die Seniorin eine Anzeige bei der Polizei. Einer der angeblichen Handwerker war etwa 50 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte eine Halbglatze. Er trug eine Jeanshose und einen blauen Pullover. Die Polizei bittet nun Zeugen, die zur in Rede stehenden Tatzeit in der Hochstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

