Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Transporter streift geparktes Fahrzeug und flüchtet

Zeugensuche

Erkelenz-Golkrath (ots)

Zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr ereignete sich am Mittwochabend (10. September) in der Straße Hoven ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein cremefarbener Transporter der Marke Volkswagen war auf der Straße Hoven in Fahrtrichtung Schwanenberg unterwegs und streifte einen VW-Transporter, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Beifahrer, ein zirka 20 Jahre alter Mann mit lockigen blonden Haaren, der weiße Arbeitskleidung mit grauen Taschen trug, stieg aus, sammelte die abgebrochenen Teile des Beifahrerspiegels ein und stieg dann wieder in den Transporter, der sich daraufhin in Richtung Schwanenberg entfernte. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell