PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht 256/2025 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 13.09.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Hückelhoven - versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 10.09.2025, 20:30 Uhr bis zum 12.09.2025, 11:10 Uhr in einen Getränkemarkt an der Straße "Am Landabsatz" einzubrechen. Dabei wurden zwei Fenster angegangen, die jedoch nicht geöffnet werden konnten. Das Innere des Objekts wurde durch die Täter nicht betreten.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Wegberg-Harbeck - Diebstahl eines Kraftrads

Im Zeitraum vom 11.09.2025, 20:00 Uhr bis zum 12.09.2025, 04:45 Uhr wurde ein Kraftrad der Marke KTM an einem Wohnhaus der Venloer Straße entwendet. Dieses war mittels Lenkradschlosses und elektronischer Wegfahrsperre gesichert.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Ost der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Erkelenz-Gerderath - tödlicher Verkehrsunfall auf der K28

Am 13.09.2025 gegen 02:50 Uhr wurde eine männliche Person am Fahrbahnrand der K28 zwischen den Ortslagen Gerderath und Kleingladbach aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Spuren vor Ort deuten auf einen Verkehrsunfall hin. Derzeit werden vor Ort umfangreich Spuren durch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Düsseldorf gesichert. Das Verkehrskommissariat Heinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

i.A.

Busch, PHK

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl aus zwei Pkw

    Heinsberg-Oberbruch (ots) - In der Nacht vom 10. September (Mittwoch), 20 Uhr, zum 11. September (Donnerstag), 7 Uhr, öffneten unbekannte Täter zwei auf dem Amselweg abgestellte Pkw und durchsuchten die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen fiel ihnen dabei unter anderem Münzgeld, Wanderequipment und Aufbewahrungsboxen in die Hände. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Transporter streift geparktes Fahrzeug und flüchtet / Zeugensuche

    Erkelenz-Golkrath (ots) - Zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr ereignete sich am Mittwochabend (10. September) in der Straße Hoven ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein cremefarbener Transporter der Marke Volkswagen war auf der Straße Hoven in Fahrtrichtung Schwanenberg unterwegs und streifte einen VW-Transporter, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Angebliche Handwerker entkommen mit Vorkasse / Zeugen gesucht

    Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - In der Hochstraße klingelten am 10. September (Mittwoch) zwei bislang unbekannte Männer gegen 14 Uhr am Haus einer Rentnerin. Sie gaben an, ein Loch im Hausdach der Frau bemerkt zu haben und boten eine Reparatur an. Für die Besorgung der benötigten Materialien verlangten sie mehrere hundert Euro Bargeld. Die Hückelhovenerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren