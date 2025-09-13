Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht 256/2025 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 13.09.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Hückelhoven - versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 10.09.2025, 20:30 Uhr bis zum 12.09.2025, 11:10 Uhr in einen Getränkemarkt an der Straße "Am Landabsatz" einzubrechen. Dabei wurden zwei Fenster angegangen, die jedoch nicht geöffnet werden konnten. Das Innere des Objekts wurde durch die Täter nicht betreten.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Wegberg-Harbeck - Diebstahl eines Kraftrads

Im Zeitraum vom 11.09.2025, 20:00 Uhr bis zum 12.09.2025, 04:45 Uhr wurde ein Kraftrad der Marke KTM an einem Wohnhaus der Venloer Straße entwendet. Dieses war mittels Lenkradschlosses und elektronischer Wegfahrsperre gesichert.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Ost der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Erkelenz-Gerderath - tödlicher Verkehrsunfall auf der K28

Am 13.09.2025 gegen 02:50 Uhr wurde eine männliche Person am Fahrbahnrand der K28 zwischen den Ortslagen Gerderath und Kleingladbach aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Spuren vor Ort deuten auf einen Verkehrsunfall hin. Derzeit werden vor Ort umfangreich Spuren durch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Düsseldorf gesichert. Das Verkehrskommissariat Heinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

i.A.

Busch, PHK

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell