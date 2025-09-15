POL-HS: Ford Ka von Park & Ride Parkplatz gestohlen

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Hückelhoven - versuchter Einbruch in Getränkemarkt Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 10.09.2025, 20:30 Uhr bis zum 12.09.2025, 11:10 Uhr in einen Getränkemarkt an der Straße "Am Landabsatz" einzubrechen. Dabei wurden zwei Fenster angegangen, die jedoch nicht geöffnet werden konnten. Das Innere des Objekts wurde durch ...

mehr