POL-HS: Ford Ka von Park & Ride Parkplatz gestohlen
Übach-Palenberg-Palenberg (ots)
Pkw-Diebe hatten es am vergangenen Wochenende auf einen Ford Ka abgesehen. Sie stahlen den Wagen, an dem niederländische Kennzeichen angebracht waren, von einem an der Frankenstraße gelegenen Park & Ride Parkplatz. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 13. September (Samstag), 13.35 Uhr, und dem 14. September (Sonntag), 05.55 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell