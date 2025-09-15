PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Leichtkraftrads

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

In der Nacht von Samstag (13. September), 23 Uhr, auf Sonntag (14. September), 01.50 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße Zum Sportplatz ein Leichtkraftrad der Marke Kawasaki. Am Krad war ein Kölner Kennzeichen (K-) montiert.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Ford Ka von Park & Ride Parkplatz gestohlen

    Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Pkw-Diebe hatten es am vergangenen Wochenende auf einen Ford Ka abgesehen. Sie stahlen den Wagen, an dem niederländische Kennzeichen angebracht waren, von einem an der Frankenstraße gelegenen Park & Ride Parkplatz. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 13. September (Samstag), 13.35 Uhr, und dem 14. September (Sonntag), 05.55 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 07:41

    POL-HS: Polizeibericht 256/2025 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 13.09.2025

    Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Hückelhoven - versuchter Einbruch in Getränkemarkt Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 10.09.2025, 20:30 Uhr bis zum 12.09.2025, 11:10 Uhr in einen Getränkemarkt an der Straße "Am Landabsatz" einzubrechen. Dabei wurden zwei Fenster angegangen, die jedoch nicht geöffnet werden konnten. Das Innere des Objekts wurde durch ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl aus zwei Pkw

    Heinsberg-Oberbruch (ots) - In der Nacht vom 10. September (Mittwoch), 20 Uhr, zum 11. September (Donnerstag), 7 Uhr, öffneten unbekannte Täter zwei auf dem Amselweg abgestellte Pkw und durchsuchten die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen fiel ihnen dabei unter anderem Münzgeld, Wanderequipment und Aufbewahrungsboxen in die Hände. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren