POL-HS: Diebstahl eines Leichtkraftrads
Hückelhoven-Schaufenberg (ots)
In der Nacht von Samstag (13. September), 23 Uhr, auf Sonntag (14. September), 01.50 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße Zum Sportplatz ein Leichtkraftrad der Marke Kawasaki. Am Krad war ein Kölner Kennzeichen (K-) montiert.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell