POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:
- Heinsberg: Industriestraße (BTM) - Gangelt-Birgden: Geilenkirchener Straße (Alkohol) - Geilenkirchen: Schillerstraße (BTM) - Hückelhoven: Gladbacher Straße (BTM) - Wassenberg-Birgelen: Mühlenstraße (Alkohol+BTM)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Heinsberg: Industriestraße - Hückelhoven: Gladbacher Straße
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
