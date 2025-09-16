Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter Mann mit Geldwechseltrick erfolgreich

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am Montagmittag (15. September) verließ ein 79 Jahre alter Heinsberger gegen 12.30 Uhr einen an der Unterbrucher Straße gelegenen Lebensmitteldiscounter und wurde auf dem Parkplatz von einem unbekannten Mann angesprochen, der darum bat, Münzgeld zu wechseln. Der Senior öffnete sein Portmonee und bot dem Mann aus seinem Münzfach einen Chip für einen Einkaufswagen an. Daran war der Fremde allerdings nicht interessiert. Er griff nun selbst in die Geldbörse. Der ältere Mann forderte ihn zunächst erfolglos dazu auf, dies zu unterlassen. Plötzlich ließ der Unbekannte von der Geldbörse ab und verließ den Parkplatz Richtung Unterbrucher Straße. Erst danach bemerkte der hilfsbereite Rentner, dass aus seinem Portmonee alle Geldscheine verschwunden waren. Der Täter war etwa 60 bis 65 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte volles graues Haar. Er trug dunkle Kleidung, wirkte osteuropäisch und hatte eine auffällige Zahnlücke im Oberkiefer. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

