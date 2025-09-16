PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter Mann mit Geldwechseltrick erfolgreich
Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am Montagmittag (15. September) verließ ein 79 Jahre alter Heinsberger gegen 12.30 Uhr einen an der Unterbrucher Straße gelegenen Lebensmitteldiscounter und wurde auf dem Parkplatz von einem unbekannten Mann angesprochen, der darum bat, Münzgeld zu wechseln. Der Senior öffnete sein Portmonee und bot dem Mann aus seinem Münzfach einen Chip für einen Einkaufswagen an. Daran war der Fremde allerdings nicht interessiert. Er griff nun selbst in die Geldbörse. Der ältere Mann forderte ihn zunächst erfolglos dazu auf, dies zu unterlassen. Plötzlich ließ der Unbekannte von der Geldbörse ab und verließ den Parkplatz Richtung Unterbrucher Straße. Erst danach bemerkte der hilfsbereite Rentner, dass aus seinem Portmonee alle Geldscheine verschwunden waren. Der Täter war etwa 60 bis 65 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte volles graues Haar. Er trug dunkle Kleidung, wirkte osteuropäisch und hatte eine auffällige Zahnlücke im Oberkiefer. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Lagerhallen

    Heinsberg-Aphoven (ots) - Zwischen dem 3. September (Mittwoch) und dem 15. September (Montag) verschafften sich unbekannte Täter am Heideweg gewaltsam Zutritt zu zwei in einem Feld gelegenen Lagerhallen. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen unter anderem mehrere Hüpfburgen, einen Hubwagen sowie ein handgeführtes Flurförderfahrzeug. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss: - Heinsberg: Industriestraße (BTM) - Gangelt-Birgden: Geilenkirchener Straße (Alkohol) - Geilenkirchen: Schillerstraße (BTM) - Hückelhoven: Gladbacher Straße (BTM) - Wassenberg-Birgelen: Mühlenstraße (Alkohol+BTM) Den Betroffenen wurde eine ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl eines Leichtkraftrads

    Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - In der Nacht von Samstag (13. September), 23 Uhr, auf Sonntag (14. September), 01.50 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße Zum Sportplatz ein Leichtkraftrad der Marke Kawasaki. Am Krad war ein Kölner Kennzeichen (K-) montiert. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren