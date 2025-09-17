PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwarzer VW muss anderem Fahrzeug in den Grünstreifen ausweichen
Zeugensuche

Wegberg-Arsbeck (ots)

Auf der B 221, zwischen Arsbeck und Klinkum, musste am Montagabend (15. September) gegen 19.15 Uhr der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen VW einem entgegenkommenden niederländischen Pkw, der auf die Gegenfahrbahn lenkte, nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei sucht nun zur Klärung des Vorfalls diese Fahrerin oder diesen Fahrer des Pkw VW. Diese, sowie Personen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

