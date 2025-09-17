PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter stiehlt Powerbank aus Pkw
Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (17. September) wurde eine Anwohnerin des Sachenrings gegen 00.15 Uhr von einem lauten Geräusch geweckt. Als sie aus dem Fenster sah, bemerkte sie einen unbekannten Mann, der sich am geöffneten Auto eines Nachbarn zu schaffen machte. Als sie auf sich aufmerksam machte, floh der Unbekannte mit einem weißen Fahrrad in Richtung des Mennekrather Kirchwegs. Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, über 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er führte einen großen Rucksack mit sich und trug eine schwarze Hose mit seitlichen weißen Streifen, eine helle Jacke sowie eine ebenfalls helle Kappe. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Powerbank entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, wird noch ermittelt. Personen, die sachdienliche Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen können werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

