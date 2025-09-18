Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Mobilfunkladen

Zeugensuche

Gangelt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (18. September) drangen vier bislang unbekannte Täter gegen 02.20 Uhr in der Heinrich-Josef-Otten-Straße gewaltsam in ein Geschäft für Mobilfunk ein. Einer der Unbekannten betrat für kurze Zeit das Ladenlokal. Anschließend flüchtete das Quartett mit einem silberfarbenen Pkw. Alle Täter waren etwa 20 Jahre alt, schlank und hatten ein arabisches Erscheinungsbild. Ob sie bei dem Einbruch Wertgegenstände erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Personen, die sachdienliche Angaben zur Identität der beschriebenen Männer machen können werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell