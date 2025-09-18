PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Mobilfunkladen
Zeugensuche

Gangelt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (18. September) drangen vier bislang unbekannte Täter gegen 02.20 Uhr in der Heinrich-Josef-Otten-Straße gewaltsam in ein Geschäft für Mobilfunk ein. Einer der Unbekannten betrat für kurze Zeit das Ladenlokal. Anschließend flüchtete das Quartett mit einem silberfarbenen Pkw. Alle Täter waren etwa 20 Jahre alt, schlank und hatten ein arabisches Erscheinungsbild. Ob sie bei dem Einbruch Wertgegenstände erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Personen, die sachdienliche Angaben zur Identität der beschriebenen Männer machen können werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Kradfahrer nach Sturz schwer verletzt

    Erkelenz-Wockerath (ots) - Am Mittwoch (17. September) kam es auf der Landstraße 19 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 16.55 Uhr war ein 24 Jahr alter Mann aus Jülich mit seinem Wagen auf der L 19 aus Richtung Erkelenz kommend in Fahrtrichtung Kückhoven unterwegs, als er kurz hinter einer Kreuzung verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Kradfahrer, ein 27-jähriger ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Schwarzer VW muss anderem Fahrzeug in den Grünstreifen ausweichen / Zeugensuche

    Wegberg-Arsbeck (ots) - Auf der B 221, zwischen Arsbeck und Klinkum, musste am Montagabend (15. September) gegen 19.15 Uhr der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen VW einem entgegenkommenden niederländischen Pkw, der auf die Gegenfahrbahn lenkte, nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei sucht nun zur Klärung ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Unbekannter stiehlt Powerbank aus Pkw / Zeugensuche

    Erkelenz (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (17. September) wurde eine Anwohnerin des Sachenrings gegen 00.15 Uhr von einem lauten Geräusch geweckt. Als sie aus dem Fenster sah, bemerkte sie einen unbekannten Mann, der sich am geöffneten Auto eines Nachbarn zu schaffen machte. Als sie auf sich aufmerksam machte, floh der Unbekannte mit einem weißen Fahrrad in Richtung des Mennekrather Kirchwegs. Er war etwa 20 bis 25 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren