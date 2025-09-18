POL-HS: Einbruch in Wohnwagen
Übach-Palenberg-Übach (ots)
In der Boschstraße verschafften sich Unbekannte am Mittwoch (17. September) zwischen 12 Uhr und 23.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem am an der Straße abgestellten Wohnwagen und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen. Sie entkamen mit Werkzeug und anderen Gegenständen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell