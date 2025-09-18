PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnwagen

Übach-Palenberg-Übach (ots)

In der Boschstraße verschafften sich Unbekannte am Mittwoch (17. September) zwischen 12 Uhr und 23.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem am an der Straße abgestellten Wohnwagen und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen. Sie entkamen mit Werkzeug und anderen Gegenständen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

  • 18.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Mobilfunkladen / Zeugensuche

    Gangelt (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (18. September) drangen vier bislang unbekannte Täter gegen 02.20 Uhr in der Heinrich-Josef-Otten-Straße gewaltsam in ein Geschäft für Mobilfunk ein. Einer der Unbekannten betrat für kurze Zeit das Ladenlokal. Anschließend flüchtete das Quartett mit einem silberfarbenen Pkw. Alle Täter waren etwa 20 Jahre alt, schlank und hatten ein arabisches Erscheinungsbild. Ob sie ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Kradfahrer nach Sturz schwer verletzt

    Erkelenz-Wockerath (ots) - Am Mittwoch (17. September) kam es auf der Landstraße 19 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 16.55 Uhr war ein 24 Jahr alter Mann aus Jülich mit seinem Wagen auf der L 19 aus Richtung Erkelenz kommend in Fahrtrichtung Kückhoven unterwegs, als er kurz hinter einer Kreuzung verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Kradfahrer, ein 27-jähriger ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Schwarzer VW muss anderem Fahrzeug in den Grünstreifen ausweichen / Zeugensuche

    Wegberg-Arsbeck (ots) - Auf der B 221, zwischen Arsbeck und Klinkum, musste am Montagabend (15. September) gegen 19.15 Uhr der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen VW einem entgegenkommenden niederländischen Pkw, der auf die Gegenfahrbahn lenkte, nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei sucht nun zur Klärung ...

    mehr
