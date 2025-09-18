POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus
Wegberg (ots)
Einbrecher verschafften sich am Dienstagabend (16. September) um kurz vor 22 Uhr gewaltsam Zutritt in ein an der Straße Am Feldrain gelegenes Einfamilienhaus. Nach ersten Ermittlungen machten sie jedoch keine Beute.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell