PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Fahrzeuge geöffnet

Erkelenz-Neu-Borschemich/Erkelenz-Keyenberg (ots)

In der Nacht von Dienstag (16. September), 22 Uhr, auf Mittwoch (17. September), 06.45 Uhr, öffneten unbekannte Täter in der Sankt-Martinus-Straße ein Kfz und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum ein Portmonee sowie zwei Schlüssel. Auf der Borschemicher Straße gelangten Unbekannte in derselben Nacht in zwei Autos. Aus einem Wagen erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen Werkzeug sowie Ersatzteile. Die ermittelnde Kriminalpolizei prüft nun mögliche Tatzusammenhänge.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Kunststoffklappkisten aus Außenlager eines Supermarkts entwendet

    Erkelenz (ots) - Unbekannte Personen drangen zwischen dem 16. September (Dienstag), 22 Uhr, und dem 17. September (Mittwoch), 6 Uhr, gewaltsam in das Außenlager eines an der Antwerpener Straße gelegenen Supermarkts ein und entwendeten nach ersten Ermittlungen über zweitausend Kunststoffklappkisten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Wohnwagen

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - In der Boschstraße verschafften sich Unbekannte am Mittwoch (17. September) zwischen 12 Uhr und 23.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem am an der Straße abgestellten Wohnwagen und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen. Sie entkamen mit Werkzeug und anderen Gegenständen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Mobilfunkladen / Zeugensuche

    Gangelt (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (18. September) drangen vier bislang unbekannte Täter gegen 02.20 Uhr in der Heinrich-Josef-Otten-Straße gewaltsam in ein Geschäft für Mobilfunk ein. Einer der Unbekannten betrat für kurze Zeit das Ladenlokal. Anschließend flüchtete das Quartett mit einem silberfarbenen Pkw. Alle Täter waren etwa 20 Jahre alt, schlank und hatten ein arabisches Erscheinungsbild. Ob sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren