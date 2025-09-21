Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 21.09.2025

Straftaten

Hückelhoven - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Im Zeitraum von Donnerstag, 18.09.2025, 13.00 Uhr bis Samstag, 20.09.2025, 18.00 Uhr wurden im Bereich der Von-Dechen-Straße und Friedrichstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeuge wurden mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen. Die Flüssigkeit lässt sich nicht mehr von den Fahrzeugen entfernen.

Die ermittelnde Kriminalpolizei prüft nun mögliche Tatzusammenhänge.

Wegberg - Beeck - Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Nacht von Freitag, 19.09.2025, 17.30 Uhr bis Samstag, 20.09.2025, 09.30 Uhr wurde von der Prämienstraße im Ortsteil Beeck ein Kleinkraftrad entwendet. Fahrzeugteile und persönliche Gegenstände wurden auf dem Schulgelände in der Holtumer Straße aufgefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig in diesen Fällen sind die Kriminalkommissariate der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

