POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel: Radfahrer und Pedelecfahrer leicht verletzt

Schortens (ots) - Am 11.03.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Menkestraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. In Höhe der Hausnummer 89 stellte sich der 8-jährige Junge am Fahrbahnrand auf, um die Straße zu queren. Eine 24-jährige Führerin eines Pkw befuhr die Menkestraße in Richtung Ortsmitte. In Höhe des wartenden Jungen ...

mehr