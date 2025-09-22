PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Reinigungskraft entwendet Schmuck nach Probeputzen
Zeugensuche

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Ein älteres Ehepaar suchte per Annonce eine zuverlässige Putzhilfe. Auf die geschaltete Anzeige meldete sich eine bislang unbekannte Frau, die dem Paar vertrauenswürdig erschien. Daraufhin vereinbarte man mit der Frau, dass sie am 19. September (Freitag) zum Probeputzen erscheinen sollte. Die Unbekannte erschien morgens gegen 8 Uhr am vereinbarten Tag im Palmweg und war während ihres Aufenthalts im Haus nicht ständig unter Aufsicht. Am nächsten Morgen (20. September) fiel den Eheleuten auf, dass diverser Schmuck aus dem Haus fehlte und erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Die Putzfrau war etwa 40 bis 50 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß und wirkte südländisch. Sie sprach Deutsch mit Akzent und hatte lange schwarze Haare, die sie als Hochsteckfrisur trug. Personen, die sachdienliche Angaben zur Identität der beschriebenen Frau machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

