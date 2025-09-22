PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nächtlicher Einbruch in Bistro

Hückelhoven (ots)

Am frühen Montagmorgen (22. September) verschaffte sich eine unbekannte männliche Person gegen 4.15 Uhr gewaltsam Zutritt in ein an der Parkhofstraße gelegenes Bistro. Der Täter, der etwa 180 bis 185 Zentimeter groß war und eine weiße Jacke trug, hielt sich nach Sichtung von Videoaufnahmen nur kurz im Ladenlokal auf und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen machte er keine Beute.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

