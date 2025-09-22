POL-HS: Nächtlicher Einbruch in Bistro

Geilenkirchen (ots) - Am Samstagvormittag (20. September) suchte eine ältere Frau gegen 11.20 Uhr eine an der Haihover Straße gelegene Bank auf, um am Geldautomaten Bargeld zu ziehen. Während des Abhebevorgangs kam es dann zu einem nicht näher bekannten Problem. Eine junge Frau, die sich ebenfalls an den Geldautomaten aufhielt, riet der Seniorin, es an einem der anderen Geldausgabeautomaten zu versuchen. Nachdem sie ...

mehr