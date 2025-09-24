POL-HS: Sprinterdiebstahl
Gangelt-Stahe (ots)
Zwischen dem 22. September (Montag), 18 Uhr und dem 23. September (Dienstag), 5 Uhr, stahlen unbekannte Täter im Mühlenweg aus einer Hauseinfahrt einen silberfarbenen Lkw Mercedes Sprinter mit Heinsberger Kennzeichen (HS-).
