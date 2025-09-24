PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprinterdiebstahl

Gangelt-Stahe (ots)

Zwischen dem 22. September (Montag), 18 Uhr und dem 23. September (Dienstag), 5 Uhr, stahlen unbekannte Täter im Mühlenweg aus einer Hauseinfahrt einen silberfarbenen Lkw Mercedes Sprinter mit Heinsberger Kennzeichen (HS-).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

