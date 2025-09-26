POL-HS: Einbruch in Gaststätte

Hückelhoven (ots) - Zwischen dem 12. September (Freitag) und dem 24. September (Mittwoch) brachen unbekannte Täter in der Von-Dechen-Straße in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

