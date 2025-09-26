POL-HS: Einbruch in Gaststätte
Erkelenz-Gerderath (ots)
Zwischen Mittwochnachmittag (24. September), 15.30 Uhr, und Donnerstagmittag (25. September), 12.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in die Räumlichkeiten einer am Weidbruchsweg gelegenen Gaststätte und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie mit einem Sparkasten, der an einer Wand befestigt war sowie Kleingeld.
