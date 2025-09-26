POL-HS: Bargeld und Koffer aus Pkw gestohlen
Wegberg-Merbeck (ots)
Aus einem Pkw, der auf einer Hauseinfahrt am Sentesweg abgestellt war, stahlen unbekannte Personen einen Koffer mit Kleidung sowie Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 24. September (Mittwoch), 21 Uhr, auf den 25. September (Donnerstag), 07.15 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell