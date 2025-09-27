Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht 269/2025 vom 27.09.2025

Verkehrsunfälle

Erkelenz -Kückhoven -Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Am 26.09.2025 gegen 19:00 Uhr kam es auf der Straße Stülpend zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Bike-Fahrers und eines Pkws. Der Pkw stand am Fahrbahnrand geparkt. Als der 75 jährige E-Bike-Fahrer aus Erkelenz entgegenkam, öffnet der Fahrer die Fahrertür seines Pkws. Der E-Bike-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, stieß gegen die Außenseite der Fahrertür und stürzte. Dabei verletzte sich der E-Bike-Fahrer leicht. Danach schloss der Fahrer des Pkws die Fahrertür und fuhr in Richtung Thingstraße davon. Die Fahndung nach dem Pkw verlief negativ.

Wassenberg -Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 26.09.2025 gegen 14:00 Uhr kam es auf der Erkelenzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec Fahrer und einem Pkw. Der 34 jährige Pkw-Fahrer aus Wassenberg befuhr die Erkelenzer Straße und wollte nach rechts auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 28 jähriger mit einem Pedelec den parallel zur Straße verlaufenden Gehweg in die selbe Richtung. Als der Pkw Fahrer mit seinem Pkw einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer. Der Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Unfallbeteiligten ergab ein durchgeführter Drogentest Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum beim Pedelec-Fahrer. Diesem wurde nach der Unfallaufnahme eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig in diesen Fällen sind die Kriminalkommissariate der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

