PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 270/2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Einbruch

Am 28.09.2025 gegen 04:24 Uhr meldete ein Zeuge einen Einbruch in einen Gewerbebetrieb auf der Apfelstraße. Der Zeuge hatte einen lauten Knall gehört und kurz danach Personen weglaufen gesehen. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Fensterscheibe eingeworfen wurde. Im Inneren wurden Schränke geöffnet und die Kasse entwendet. Die Kriminalpolizei führte eine Spurensicherung durch. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Verkehrsunfälle

Heinsberg -Dremmen -Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 27.09.2025 gegen 06:00 Uhr befuhr ein 19 jähriger aus Baesweiler mit einem Pkw die Jülicher Straße aus Richtung Randerath kommend in Richtung Dremmen. Vor dem Ortseingang Dremmen kam das Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn ab und rutschte in eine Böschung. Der Fahrer und die vier Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 10:40

    POL-HS: Polizeibericht 269/2025 vom 27.09.2025

    Kreis Heinsberg (ots) - Verkehrsunfälle Erkelenz -Kückhoven -Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht Am 26.09.2025 gegen 19:00 Uhr kam es auf der Straße Stülpend zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Bike-Fahrers und eines Pkws. Der Pkw stand am Fahrbahnrand geparkt. Als der 75 jährige E-Bike-Fahrer aus Erkelenz entgegenkam, öffnet der Fahrer die Fahrertür seines Pkws. Der E-Bike-Fahrer konnte ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustellengelände

    Hückelhoven-Ratheim (ots) - Unbekannte gelangten zwischen Mittwoch (24. September), 17 Uhr, und Donnerstag (25. September), 7 Uhr, in der Straße An der Siefe auf ein umfriedetes Baustellengelände und drangen in einen Maschinenraum ein, aus dem sie Kupferkabel und diverses Werkzeug mitnahmen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Bargeld und Koffer aus Pkw gestohlen

    Wegberg-Merbeck (ots) - Aus einem Pkw, der auf einer Hauseinfahrt am Sentesweg abgestellt war, stahlen unbekannte Personen einen Koffer mit Kleidung sowie Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 24. September (Mittwoch), 21 Uhr, auf den 25. September (Donnerstag), 07.15 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren