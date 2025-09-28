Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 270/2025

Straftaten

Heinsberg - Einbruch

Am 28.09.2025 gegen 04:24 Uhr meldete ein Zeuge einen Einbruch in einen Gewerbebetrieb auf der Apfelstraße. Der Zeuge hatte einen lauten Knall gehört und kurz danach Personen weglaufen gesehen. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Fensterscheibe eingeworfen wurde. Im Inneren wurden Schränke geöffnet und die Kasse entwendet. Die Kriminalpolizei führte eine Spurensicherung durch. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Verkehrsunfälle

Heinsberg -Dremmen -Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 27.09.2025 gegen 06:00 Uhr befuhr ein 19 jähriger aus Baesweiler mit einem Pkw die Jülicher Straße aus Richtung Randerath kommend in Richtung Dremmen. Vor dem Ortseingang Dremmen kam das Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn ab und rutschte in eine Böschung. Der Fahrer und die vier Mitfahrer wurden leicht verletzt.

