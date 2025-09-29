PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte Männer bestehlen Frau auf Supermarktparkplatz
Zeugensuche

Wegberg (ots)

Am Samstag (27. September) wurde eine 57-Jährige Opfer eines Handtaschendiebstahls. Die Frau verließ gegen 9.40 Uhr den an der Bahnhofstraße gelegenen Supermarkt und begab sich zum Parkplatz, wo sie ihren Pkw abgestellt hatte. Als sie gerade im Fahrzeug Platz genommen und ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz abgelegt hatte, klopfte ein unbekannter Mann an ihre Scheibe und gab an, dass die Frau zuvor Geld auf dem Parkplatz verloren habe. Sie stieg daraufhin aus ihrem Wagen aus. Diesen Moment nutzte ein zweiter Mann, öffnete die Beifahrertür und nahm die Handtasche an sich. Die Diebe flüchteten mit einem schwarzen BMW mit Hamburger Kennzeichen (HH-). Beide Männer wirkten südländisch. Die Polizei bittet nun Zeugen, die zur in Rede stehenden Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

