POL-HS: E-Roller aus Treppenhaus entwendet
Hückelhoven-Brachelen (ots)
Unbekannte entwendeten aus dem Treppenhaus eines an der Hauptstraße gelegenen Wohnhauses einen E-Roller der Marke Segway. Die Tat ereignete sich am Sonntag (28. September) zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell