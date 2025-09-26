Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Scheckkartenmesser bei einem 15-Jährigen

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am 25. September fanden Einsatzkräfte am Bochumer Hauptbahnhof bei einem 15-jährigen deutschen Staatsangehörigen einen gefährlichen Gegenstand.

Gegen 14:30 Uhr kontrollierten die Beamten den Jugendlichen. Auf Nachfrage gab der Jugendliche an, ein Messer bei sich zu tragen. Bei der Durchsuchung seiner Tasche fanden die Bundespolizisten ein Scheckkartenmesser.

Dabei handelt es sich um eine Messerklinge, die in eine Kunststoffkarte eingearbeitet ist. Diese hat die Größe und Form einer Kreditkarte und besitzt Falze, an denen die Karte geknickt werden kann.

Die Beamten beschlagnahmten das Messer und belehrten den Jugendlichen, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Bochumer seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell