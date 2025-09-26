Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Scheckkartenmesser bei einem 15-Jährigen
Bochum (ots)
Am 25. September fanden Einsatzkräfte am Bochumer Hauptbahnhof bei einem 15-jährigen deutschen Staatsangehörigen einen gefährlichen Gegenstand.
Gegen 14:30 Uhr kontrollierten die Beamten den Jugendlichen. Auf Nachfrage gab der Jugendliche an, ein Messer bei sich zu tragen. Bei der Durchsuchung seiner Tasche fanden die Bundespolizisten ein Scheckkartenmesser.
Dabei handelt es sich um eine Messerklinge, die in eine Kunststoffkarte eingearbeitet ist. Diese hat die Größe und Form einer Kreditkarte und besitzt Falze, an denen die Karte geknickt werden kann.
Die Beamten beschlagnahmten das Messer und belehrten den Jugendlichen, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.
Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Bochumer seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund
www.bundespolizei.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell