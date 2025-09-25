Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Paderborn - Bundespolizei verhaftet 28-Jährigen

Paderborn (ots)

Die Bitte um eine Reiseauskunft ist am Mittwochabend (24. September) einen 28-jährigen Mann im Hauptbahnhof Paderborn zum Verhängnis geworden.

Während der Mann sie um eine Reiseauskunft bat, bemerkten die Einsatzkräfte, dass aus der Bauchtasche des Mannes mehrere Medikamente heraushingen. Eine Überprüfung der Medikamente verlief negativ. Allerdings ermittelten die Beamten, dass die Staatsanwaltschaft Essen den marokkanischen Staatsangehörigen mit Haftbefehl suchte.

Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte ihn im März 2025 wegen unerlaubtem Handel mit nicht zugelassenen Arzneimitteln zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Die Bezahlung der Geldstrafe ignorierte der Verurteilte, woraufhin ein Haftbefehl erlassen wurde.

Da der Gesuchte die Geldstrafe auch vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 35-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell