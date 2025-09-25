Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Graffitimaler mit geladener Schusswaffe und Messern - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen auf frischer Tat

Dortmund (ots)

Am frühen Morgen des 25. Septembers erwischten Einsatzkräfte einen 41-Jährigen, der nach dem öffentlichen Urinieren damit begann, ein Graffiti anzubringen. Bei der späteren Durchsuchung fanden die Beamten mehrere verbotene Gegenstände.

Gegen 01:40 Uhr beobachtete eine Zivilstreife, wie der deutsche Staatsangehörige am Hauptbahnhof Dortmund gegen ein Metalltor urinierte und anschließend mit einem Permanentmarker einen Schriftzug daran brachte. Die Beamten gaben sich zu erkennen und stellten den Hagener.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine geladene Schreckschusswaffe mit Reservemunition, ein Einhandmesser, das er an einer Halskette trug, ein Scheckkartenmesser in seiner Geldbörse sowie eine Sturmhaube. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten alle Gegenstände.

Nach einer Belehrung machte der 41-Jährige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

In der Bundespolizeiwache sicherten die Polizisten seine Fingerabdrücke und fertigten Lichtbilder von ihm an.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Hagener die Dienststelle verlassen. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Sachbeschädigung und des öffentlichen Urinierens verantworten.

