FW Bocholt: Verletzte Person bei Wohnungsbrand

Am Vormittag des 06.08.2025 wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt um ca. 10:55 Uhr unter dem Stichwort "Feuer Menschenleben in Gefahr" zu einem Wohnhaus in der Weberstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Umgehend ging ein Trupp, geschützt mit Atemschutzgeräten, zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor. Nachdem das Feuer gelöscht war wurden die betroffenen Räumlichkeiten vom Brandrauch befreit. Die Bewohnerin der Brandwohnung erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt waren 19 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache sowie der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Bocholt mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde während des Einsatzes durch weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt.

