Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec - Senior leicht verletzt

Petershagen (ots)

(DM) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec kam es am Mittwochnachmittag im Kreuzungsbereich Heerstraße / An der Schleuse (B482).

Ein 34-jähriger Mindener befuhr gegen 15:00 Uhr mit seinem Auto die Heerstraße in Fahrtrichtung B482. An der Kreuzung zur Straße "An der Schleuse" hielt er zunächst mit seinem weißen Audi an der Haltelinie. Zeitgleich befuhr ein 75-jähriger Bad Oeynhausener den kreuzenden Radweg aus Richtung Petershagen kommend in Fahrtrichtung Heerstraße. Beim anschließenden Anfahren des Pkw-Fahrers kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, welcher durch den Zusammenstoß zu Boden stürzte.

Der leichtverletzte Pedelec-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell