Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Whylen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.05.2025, befuhren gegen 9:15 Uhr eine 59-jährige Führerin eines Kleinkraftrollers und eine 45-jährige Opelfahrerin die B34 von Whylen in Richtung Landesgrenze. Die Opelfahrerin überholte die Rollerfahrerin, obwohl sie aufgrund der Sperrfläche nicht genügend Sicherheitsabstand einhalten konnte und traf diese mit dem Spiegel im Bereich des linken Armes. Dadurch stürzte die Rollerfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Opelfahrerin ein Atemalkoholwert von über 0,5 Promille festgestellt werden. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Blutentnahme durchgeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 7.000 EURO.

