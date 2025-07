Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand im Dachgeschoss

FW Bocholt (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bocholt zu einem Wohnungsbrand in die Straße In Drießens Weide in Bocholt alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen ausgedehnten Zimmerbrand im Dachgeschoss vor. Da zu Beginn nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurde die Freiwillige Feuerwehr ebenfalls alarmiert. Das Feuer wurde durch mehrere Trupps unter Atemschutz und mit zwei Angriffsleitungen zügig bekämpft. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz keine Person verletzt. Während der gesamten Einsatzdauer wurde der Grundschutz durch weitere ehrenamtliche Einsatzkräfte zusätzlich an der Feuer- und Rettungswache sichergestellt.

Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 40 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz.

