BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Dortmund und Essener Hauptbahnhof

Am 25. September entdeckten Einsatzkräfte am Dortmunder Flughafen sowie am Essener Hauptbahnhof bei Kontrollen jeweils eine offene Fahndung.

Gegen 16:40 Uhr kontrollierten die Beamten die einreisenden Passagiere des Fluges aus Tirana (Albanien). Dabei überprüften sie einen 32-jährigen Albaner. Die Abfrage seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart nach dem Mann aus Niederzier wegen unerlaubten Aufenthalts fahndete. Er hatte die Wahl, entweder eine Geldstrafe in Höhe von 100 Euro (zuzüglich 81 Euro Kosten) zu bezahlen oder zehn Tage in Haft zu verbringen. Nach seiner Verhaftung beglich der Albaner die erforderliche Summe, woraufhin die Beamten ihm die Einreise gestatteten.

Nur ein paar Stunden später, gegen 19:10 Uhr, überprüften Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Essen einen deutschen Staatsangehörigen. Beim Abgleich seiner Personalien im polizeilichen System stießen die Beamten auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen. Diese fahndete nach dem Wohnungslosen wegen Diebstahls. Er muss nun eine Haftstrafe von fünf Monaten antreten.

Die Bundespolizisten nahmen den 38-Jährigen fest und überstellten ihn nach Abschluss der Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt.

