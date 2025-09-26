Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Socken versteckt - Bundespolizei findet Schlagring

Hagen (ots)

Am 25. September entdeckten Einsatzkräfte am Hagener Hauptbahnhof einen verbotenen Gegenstand, den ein deutscher Staatsangehöriger auf ungewöhnliche Weise mitführte.

Gegen 18 Uhr kontrollierten die Beamten den 17-Jährigen.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle durchsuchten die Uniformierten den Jugendlichen aus Hagen und fanden dabei einen Schlagring, den dieser in seinem Socken versteckt hatte.

Sie beschlagnahmten den Schlagring und belehrten den Jugendlichen, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Jugendliche entlassen und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

