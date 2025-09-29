Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:

- Selfkant-Wehr: Dorfstraße (BTM) - Waldfeucht-Selsten: Landstraße (Alkohol+BTM) - Erkelenz-Kaulhausen: Kaulhausen (BTM) - Hückelhoven-Hilfarth: Kaphofweg (Alkohol) - Wassenberg: Erkelenzer Straße (BTM)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Heinsberg: Kolpingstraße - Geilenkirchen: Markt

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

