Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Schwerverletzte Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Papenburg

Papenburg (ots)

Am Samstag, den 10.05.2025, kam es kurz vor 18.00 Uhr an der Kreuzung Grader Weg / Hümmlinger Weg in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem VW Golf. Dabei wurde eine 23-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Motorradfahrerin den Grader Weg in Fahrtrichtung Gasthauskanal, als es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem 69-jähriger Fahrer eines VW kam, der aus dem Hümmlinger Weg kommend in Richtung Dieckhausstraße einfuhr. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Vor Ort wurden mehrere Zeugen befragt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell