POL-EL: Schüttorf - 48-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nordhorn (ots) - Am 8. Mai zwischen 13.00 und 19.00 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein am Fahrbahnrand der Laarstraße abgestellter schwarzer Peugeot 207 beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr