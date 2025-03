Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PS-Protze rasen durch Pößneck

Saalfeld/ Pößneck (ots)

Am 22.03.2024 gegen 20:45 Uhr befuhren min. vier hochmotorisierte Pkw BMW/VW in Pößneck die Saalfelder Straße stadteinwärts. Hierbei wurde ein 20-jähriger Pkw Fahrer zw. dem Abzweig nach Schlettwein und dem Kreisverkehr am KAUFLAND verkehrswidrig überholt. Zu einem Schaden kam es nicht. Die Pkw konnten im Rahmen der Ermittlungen an einer nahegelegenen Tankstelle in Pößneck festgestellt werden. Aufgrund des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen dem Durchführen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens sucht die PI Saale-Orla Zeugen bzw. Geschädigte - insbesondere Verkehrsteilnehmer, die konkret gefährdet worden sind, die ebenfalls Hinweise zu den Pkw und den Fahrern oder Fahrerinnen geben können. Hinweise zu den Beteiligten des Kraftfahrzeugsrennens nimmt die PI Saale-Orla tel. unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

