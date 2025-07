Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Schule- Täter brechen Fenster auf

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in eine Schwelmer Schule in der Hattinger Straße kam es zwischen dem 08.07.2025, 16:00 Uhr und dem 09.07.2025, 06:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen brachen unbekannte Täter ein Fenster des Schulgebäudes auf und gelangten so in das Objekt. In der Schule hebelten sie mehrere Schränke auf und suchten dort nach Wertgegenständen. was genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02333-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell