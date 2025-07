Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Diebstahl von Wohnwagen- Polizei nimmt Täter fest

Sprockhövel (ots)

Nach einem Wohnwagendiebstahl am 10.07.2025, gegen 02:45 Uhr, konnte im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen ein 50-jähriger aus Sprockhövel festgenommen werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand meldete eine Alarmanlage an einem Wohnwagen, welcher in der Straße Timmersholt in Sprockhövel geparkt stand, einen Einbruch bei dem Besitzer. Dieser stellte im weiteren Verlauf über sein Mobiltelefon fest, dass sein Wohnwagen sich vom Abstellort entfernte. Da er den aktuellen Standort verfolgen konnte, teilte er dies umgehend der Polizei mit. Umgehend suchten Kräfte der Polizei den Standort auf, sodass der Wohnwagen auf einem Parkplatz in der Kleinbeckstraße angetroffen werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt hing er an einem PKW der Marke VW angekoppelt. An diesem PKW waren gestohlene Kennzeichen mit Bottroper Städtekennung. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte flüchteten zwei augenscheinlich männliche Täter. Ein Täter konnte durch Kräfte der Polizei in einem angrenzenden Gebüsch aufgefunden werden. Er wurde festgenommen und der Polizeiwache in Hattingen zugeführt. Die weitere Person ist aktuell noch auf der Flucht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen unterstützte ein Hubschrauber und ein Diensthund.

