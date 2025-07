Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall mit Fahrrad

Gevelsberg (ots)

Die Fachdienststelle der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises sucht nach einem Verkehrsunfall vom 04.07.2025, gegen 04:50 Uhr, nach Zeuginnen und Zeugen, da die Ermittlungen noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 50-jähriger Hagener mit seinem Fahrrad die Heidestraße in Fahrtrichtung Gevelsberg Innenstadt. Kurz nachdem er die Straße "Stefansbecke" passiert hatte, wurde er durch einen dunklen Pkw überholt. Dieser schnitt ihn und fuhr mit so wenig Seitenabstand an ihm vorbei, dass er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, auf die Fahrbahn stürzte und sich schwer verletzte. Zu einer Berührung kam es nicht. Der Pkw entfernte sich in Richtung Gevelsberg Innenstadt. Nun laufen die Ermittlungen zum Pkw-Fahrer und die Polizei sucht noch nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Bei dem Pkw soll es sich um eine dunkle Limousine gehandelt haben.

Wenn sie Hinweise geben können, dann melden sie sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100.

