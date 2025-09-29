PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WI: Fahrradfahrerin bei Unfall schwerstverletzt

Wiesbaden (ots)

Fahrradfahrerin bei Unfall schwerst verletzt, Wiesbaden, Rheingaustraße / Äppelallee, Montag, 29.09.2025, 12:50 Uhr

(fp)Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin ereignete sich am Montagmittag in Wiesbaden. Gegen 12:50 Uhr beabsichtigte der 47-Jährige PKW-Fahrer eines weißen Kastenwagens von der Rheingaustraße kommend nach rechts in die Äppelallee abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die 50-Jährige Radfahrerin wurde schwerst verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Straße im Bereich der Unfallstelle musste zeitweise gesperrt werden. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
