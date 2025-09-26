Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach einer 15-jährigen Wiesbadenerin

Wiesbaden (ots)

(ro)Die am 18.09.2025 veröffentlichte Fahndung nach einer 15-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Sie wurde wohlbehalten angetroffen.

Es wird gebeten, die zur Verfügung gestellten Lichtbilder nicht länger zu verwenden und etwaige Presseartikel nicht weiter zur Verfügung zu stellen.

